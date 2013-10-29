Форма поиска по сайту

29 октября 2013, 14:33

Политика

Коррумпированных чиновников ждет лишение свободы на 15 лет

За хищение бюджетных средств чиновников будут сажать на 15 лет

В Госдуму внесен законопроект, вводящий уголовную ответственность за хищение бюджетных средств.

Так, коррумпированных чиновников ждет лишение свободы на срок до 15 лет тюрьмы и штраф до 5 миллионов рублей.

Кроме того, после принятия поправок в российском законодательстве впервые появится понятие "коррупционное преступление". Использование служебного положения инициаторы предлагают считать общественно опасным преступлением.

Также в уголовном кодексе может появиться и новая статья: "Хищение бюджетных средств".

