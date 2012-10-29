Власти Москвы выделят дополнительные средства Зеленограду и "Лужникам"

Фото: ИТАР-ТАСС

Бюджетно-финансовая комиссия Мосгордумы рассмотрела поправки в проект бюджета столицы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Так, согласно одной из них предлагается дополнить документ статьей, касающейся взносов города в 2013 году в уставные капиталы ряда открытых акционерных обществ.

Столичные власти планируют поддержать "Московскую венчурную компанию", олимпийский комплекс "Лужники" и территорию малого предпринимательства "Зеленоград", сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Кроме того, предлагалось внести изменения в бюджет, по которым на 7,6 миллиардов рублей увеличивались доходы города за счет налоговых взносов. Однако депутаты не поддержали данную поправку, заявив, что нет оснований для увеличения прогноза по НДФЛ.