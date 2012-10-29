Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября 2012, 18:35

Политика

Власти Москвы выделят дополнительные средства Зеленограду и "Лужникам"

Фото: ИТАР-ТАСС

Бюджетно-финансовая комиссия Мосгордумы рассмотрела поправки в проект бюджета столицы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Так, согласно одной из них предлагается дополнить документ статьей, касающейся взносов города в 2013 году в уставные капиталы ряда открытых акционерных обществ.

Столичные власти планируют поддержать "Московскую венчурную компанию", олимпийский комплекс "Лужники" и территорию малого предпринимательства "Зеленоград", сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Кроме того, предлагалось внести изменения в бюджет, по которым на 7,6 миллиардов рублей увеличивались доходы города за счет налоговых взносов. Однако депутаты не поддержали данную поправку, заявив, что нет оснований для увеличения прогноза по НДФЛ.

Ссылки по теме


законопроекты Мосгордума бизнес бюджет поправки бюджет Москвы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика