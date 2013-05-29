За съемки в кинотеатрах предлагают ввести уголовную ответственность

Фото: ИТАР-ТАСС

Председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин предложил ввести уголовную ответственность за незаконную запись аудиовизуального произведения при его публичном исполнении. Соответствующий законопроект он направил в Верховный суд и правительство Российской Федерации.

Предполагается, что максимальное наказание за так называемый "камкординг" может составить до двух лет лишения свободы. Как сообщается на сайте комитета по культуре, нелегальное использование кинофильмов в интернете носит угрожающие масштабы: копии появляются в сети на следующий день или даже до первой демонстрации фильма, ежедневные просмотры новых фильмов исчисляются сотнями тысяч.

В дальнейшем эти копии используются для изготовления незаконных дисков, а также для нелегального публичного показа в мини-кинотеатрах. "При таком масштабе нелегального использования существенно страдают как сборы от кинотеатрального проката, который является базовым источником окупаемости затрат на кинопроизводство, так и доходы правообладателя от других видов эксплуатации фильмов", - отмечается в сообщении.