"Ъ": Госдума смягчила законопроект о заемных работниках

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла во втором чтении скандальный законопроект о запрете заемного труда. При этом текст документа теперь значительно отличается от того, который был одобрен в 2011 году.

По новой редакции законопроекта, заемный труд на территории России запрещен, за исключением случаев, оговоренных в Трудовом кодексе. Так, работника смогут временно направлять к другому работодателю по договору о предоставлении труда. "Сдавать в аренду" сотрудников смогут только частные агентства, получившие государственную аккредитацию, их уставный капитал должен составлять не менее 1 миллионов рублей, а руководителям необходимо иметь высшее образование и стаж работы в области трудоустройства не менее двух лет за последние три года, пишет "Коммерсант".

Кроме того, Компаниям разрешат привлекать для работы временных сотрудников не более чем на 9 месяцев. При этом если их число будет превышать 10 процентов от всех работников, потребуется получить согласие профсоюза.

Такими "заемными" сотрудниками нельзя будет заменить бастующих. Также их нельзя будет использовать в случае отказа работать в соответствии с установленным порядком, их нельзя будет направлять на опасные объекты, и платить им зарплату ниже. Стоит отметить, что ограничения не коснутся аутсорсинговых компаний, а также перемещения сотрудников внутри холдинга.

В настоящее время в России заемным трудом занимаются 70-100 тысяч человек. В то же время в мире так трудоустраивается от 2 до 5 процентов экономически активного населения. При этом зарплата заемного работника на 9 процентов ниже средней по экономике. Законопроект был принят в первом чтении в мае 2011 года – он вводил полный запрет на заемный труд. Но после многократных протестных заявлений депутаты решили сделать некоторые исключения, например, для студентов и клиринговых компаний.