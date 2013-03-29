"РГ": За махинации с бензином могут посадить на 10 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Десять лет тюрьмы могут получить за ценовой сговор на рынке бензина руководители нефтяных компаний, фирм-поставщиков топлива и автозаправочных станций. Соответствующий законопроект подготовлен к первому чтению в Госдуме.

Авторы документа хотят ввести "персональную" уголовную ответственность для управленцев, если их незаконные согласованные действия приводят к необоснованно высоким ценам на бензин, наносят крупный ущерб гражданам, организациям или государству, а также влекут извлечение сверхприбылей.

Впрочем, десять лет тюрьмы – это максимальный срок. Минимальный – шесть. К ним еще "прилагаются" и штрафы – до одного миллиона рублей.

Руководителей также предлагают лишать права занимать определенные должности или вести определенную деятельность. Сроки могут разниться – от одного года до десяти лет.

Даже за уголовно наказуемый сговор предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, негодуют авторы законопроекта. "Для представителей крупных нефтяных компаний эти суммы вряд ли можно назвать наказанием", - подчеркивают они.

Эксперты отмечают, что наличие уголовной ответственности послужит дополнительным предупредительным и сдерживающим фактором для злостных правонарушителей на топливном рынке.

