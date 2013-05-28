Форма поиска по сайту

28 мая 2013, 16:14

Политика

"РГ": Частным охранникам разрешат применять физическую силу

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий частным охранникам применять физическую силу в тех случаях, когда законом им разрешено использование специальных средств или огнестрельного оружия, пишет "Российская газета".

Эксперты подчеркивают, что при этом охранники по-прежнему не смогут задержать и обыскать человека на улице или в квартире.

Кроме того, согласно законопроекту, частные охранные структуры теперь смогут привлекаться для антитеррористической защиты важных объектов. При этом частная охранная деятельность не распространяется на объекты государственной охраны и охраняемые объекты, предусмотренные законом "О государственной охране".

