Тюремные сроки за ложные сообщения о теракте могут увеличить до 5 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума России приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за заведомо ложное сообщение о террористическом акте. В документе предлагается наказывать нарушителей лишением свободы на срок до 5 лет, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в действующую статью Уголовного кодекса. В частности, за ложное сообщение в полицию о готовящемся теракте, повлекшее причинение крупного ущерба, авторы документа предлагают наказывать лишением свободы на срок до пяти лет.

Другой мерой наказания станет штраф, который будет составлять от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 18 месяцев до трех лет.

В законопроект планируется также внести поправку, которая регламентирует ужесточение наказания за повторное ложное сообщение о готовящемся теракте.

Крупным считается ущерб, превысивший миллион рублей. Отметим, что сейчас максимальный срок за ложное сообщение об акте терроризма составляет три года.