25 марта 2015, 17:49

Госдума приняла закон о ГТО в первом чтении

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о нормативах ГТО ("Готов к труду и обороне"), сообщает Агентство "Москва".

"Понятие комплекса ГТО представляется как нормативная основа системы физического воспитания населения, устанавливающая государственные требования к его физической подготовленности", – сказала замминистра спорта России Наталья Паршикова.

Член комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Николай Валуев отметил, что принятие законопроекта позволит увеличить показатель доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 40 процентов от общего числа населения страны к 2020 году.

Добавим, что сдать нормы ГТО решились менее 30 депутатов Госдумы из 450.

Как столичные школьники будут сдавать нормы ГТО

Напомним, 24 марта 2014 года Владимир Путин подписал указ о старте проекта по возрождению системы ГТО. Программа физкультурной подготовки существовала с 1931 по 1991 охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. ГТО была создана для "повышения уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа".

Эксперимент по внедрению ГТО начался в этом учебном году в 12 регионах, среди которых Московская область. Граждане, сдавшие нормативы ГТО, смогут зарегистрироваться на специальном интернет-портале, чтобы увидеть свои результаты или проследить динамику показателей, если сдавали зачет несколько раз.

Комплекс физической подготовки "Готов к труду и обороне", который возродили в марте этого года, имеет 11 ступеней. Первый уровень сдают дети от 6 до 8 лет, 11-й – граждане старше 70 лет. Подросткам 16-17 лет уготовлена пятая ступень.

Чтобы получить серебряный значок, юноши должны:

  • пробежать 100 метров максимум за 14,3 секунды;
  • пробежать 2 км за 8,50 минут или 3 км за 14,40 минут;
  • прыгнуть в длину с разбега на 380 см или с места на 210 см;
  • подтянуться на перекладине 10 раз или поднять гирю 25 раз;
  • прокачать пресс 40 раз за минуту;
  • стоя на гимнастической скамье, наклониться так, чтобы руки были ниже уровня ног минимум на 6 см.

Девушки должны:

  • пробежать 100 метров за 17,6 секунд;
  • пробежать 2 км за 11,20 минут;
  • прыгнуть в длину с разбега на 320 см или с места на 170 см;
  • отжаться 10 раз или 13 раз подтянуться на перекладине;
  • прокачать пресс 30 раз за минуту;
  • наклониться, стоя на гимнастической скамье, чтобы руки были ниже ступней на 9 см.

