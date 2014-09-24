Законопроект о конкурсе для научных работников принят Госдумой в I чтении

Фото: m24.ru

Госдума приняла в I чтении законопроект о конкурсе для научных работников. Теперь им нужно будет проходить периодическую аттестацию, а руководители научных организаций не могут быть старше 65 лет.

Согласно законопроекту, отныне заключать трудовой договор на замещение отдельных должностей научных работников, а также переводиться на позиции можно будет только после конкурса на замещение соответствующей должности. Порядок его проведения будет определять Минобрнауки.

Кроме того, теперь для научных работников обязательна и периодическая аттестация. Проходить она будет не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года.

Помимо этого, устанавливается и предельный возраст для руководителей и заместителей руководителей научных организаций — они не должны быть старше 65 лет. После достижения этого возраста их могут перевести на другие должности. Все поправки внесут в Трудовой кодекс России.