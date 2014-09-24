Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября 2014, 18:05

Политика

Госдума приняла в I чтении закон, упрощающий получение лекарств для онкобольных

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процесс получения сильнодействующих препаратов для онкологических больных, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект подразумевают, что пациенты, нуждающиеся в обезболивании наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, получат приоритетный доступ к ним.

Предлагается также продлить с 5 до 30 дней срок действия рецепта на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в соответствующий список.

Также упрощается порядок уничтожения наркотиков, использованных в медицинских целых. Так, можно будет не уничтожать принятые от родственников умерших больных неиспользованные трансдермальные пластыри, содержащие наркотические вещества, а также первичную и вторичную (потребительскую) упаковки медицинских препаратов (например, пустые ампулы).

Ссылки по теме


В пояснительной записке к документу отмечается, что по данным Международного комитета по контролю над наркотиками, Россия занимает 38-е место из 42 по доступности наркотического обезболивания в Европе и 82-е место в мире.

"Таким образом, в настоящее время в России люди, страдающие нестерпимыми болями, испытывают значительные трудности в получении необходимых обезболивающих препаратов. Зачастую это происходит в следствие излишней забюрокраченности процесса получения, а затем уничтожения наркотических и психотропных лекарственных препаратов", - говорится в документе.

Напомним, вопрос предоставления сильнодействующих препаратов снова начала широко обсуждать в середине февраля, когда покончил с собой контр-адмирал Вячеслав Апанасенко. Офицер, больной четвертой стадией рака поджелудочной железы, застрелился из наградного пистолета после того, как его жена не смогла получить рецепт на обезболивающее.

Сайты по теме


законопроекты законы лекарства онкобольные

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика