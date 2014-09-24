Госдума приняла в I чтении закон, упрощающий получение лекарств для онкобольных

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процесс получения сильнодействующих препаратов для онкологических больных, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект подразумевают, что пациенты, нуждающиеся в обезболивании наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, получат приоритетный доступ к ним.

Предлагается также продлить с 5 до 30 дней срок действия рецепта на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в соответствующий список.

Также упрощается порядок уничтожения наркотиков, использованных в медицинских целых. Так, можно будет не уничтожать принятые от родственников умерших больных неиспользованные трансдермальные пластыри, содержащие наркотические вещества, а также первичную и вторичную (потребительскую) упаковки медицинских препаратов (например, пустые ампулы).

В пояснительной записке к документу отмечается, что по данным Международного комитета по контролю над наркотиками, Россия занимает 38-е место из 42 по доступности наркотического обезболивания в Европе и 82-е место в мире.

"Таким образом, в настоящее время в России люди, страдающие нестерпимыми болями, испытывают значительные трудности в получении необходимых обезболивающих препаратов. Зачастую это происходит в следствие излишней забюрокраченности процесса получения, а затем уничтожения наркотических и психотропных лекарственных препаратов", - говорится в документе.

Напомним, вопрос предоставления сильнодействующих препаратов снова начала широко обсуждать в середине февраля, когда покончил с собой контр-адмирал Вячеслав Апанасенко. Офицер, больной четвертой стадией рака поджелудочной железы, застрелился из наградного пистолета после того, как его жена не смогла получить рецепт на обезболивающее.