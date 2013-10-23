Форма поиска по сайту

23 октября 2013, 18:29

Политика

В России могут появиться нештатные формирования гражданской обороны

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума одобрила в первом чтении поправки к закону "О гражданской обороне". Соответствующий законопроект размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Согласно документу, в закон предлагается внести понятие "нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне", а также установить для федеральных, региональных и местных властей полномочия по созданию и поддержанию готовности сил и средств гражданской обороны.

Депутаты предлагают, чтобы организации, имеющие опасные производственные объекты, аварии на которых могут стать источниками возникновения чрезвычайных ситуаций, должны создавать нештатные аварийно-спасательные формирования. Они также должны следить за готовностью локальных систем оповещения, если зона действия поражающих факторов выходит за пределы опасного производственного объекта.

