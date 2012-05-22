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Политика

22 мая 2012, 13:59

В Москве создается Общественная палата

законопроекты законы общественная палата Александр Чистяков власть

В Москве подготовлен законопроект о создании Общественной палаты, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, подготовленному властями города, количество членов палаты будет составлять 64 человека со сроком полномочий три года. "Общественная палата будет независимым действующим коллегиальным совещательным органом представителей гражданского общества", - сообщил председатель столичного комитета общественных связей Александр Чистяков.

Также он рассказал, что проект прошел публичное обсуждение с общественными организациями и три месяца был доступен в интернете для публичного обсуждения.

По замыслу создателей проекта, Общественная палата станет "мостиком между современной общественностью и властью". 20 членов палаты буду назначаться мэром города, еще 24 будут предлагаться из представителей общественных организаций и НКО. Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен Московской городской думой.

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