Избирательные участки для слабовидящих могут открыть в каждом районе

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект "О референдумах в городе Москве". Он регламентирует практику применения технических средств подсчета голосов. Так, протокол об итогах голосования по нему составляется не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.

Кроме того, документ содержит положения, по которым в каждом районе столицы будут отрывать участок, на котором смогут проголосовать слабовидящие люди. Для них изготовят бюллетени с применением шрифта Брайля.

Во время обсуждения депутат от КПРФ Андрей Клычков заявил, что не видит смысла в принятии проекта закона, поскольку референдумов в Москве не бывает. По его словам, коммунисты неоднократно выходили с такой инициативой, но им было отказано в этом праве.

В то же время председатель Мосгордумы Владимир Платонов отметил, что право на проведение референдума существует, но в подавляющей массе организаторы ненадлежащим образом собирают необходимые документы. В результате предложения отклоняются по формальным основаниям.