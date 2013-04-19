Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об ОСАГО

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в закон об ОСАГО, сообщает официальный портал ведомства. Изменения предусматривают увеличение выплат и регламентируют способы получения компенсации - выдача направления на ремонт или наличные средства.

Кроме этого, авторы закона предлагают увеличить в два раза (до 50 тысяч рублей) максимальные выплаты в случае оформления ДТП без участия полицейских и установить лимит выплаты по Европротоколу в 400 тысяч рублей.

Если поправки будут приняты, то страховщики смогут применять самостоятельно разработанные страховые тарифы в пределах максимальных и минимальных уровней, устанавливаемых правительством РФ.