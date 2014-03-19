Мосгордума приняла поправки в закон об управлении имуществом города

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли во втором и окончательном чтении законопроект об основах управления собственностью Москвы.

В частности, за правительством Москвы закреплено право определять компетенцию уполномоченного органа исполнительной власти в сфере управления и распоряжения объектами собственности города, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Также предусматривается возможность передачи городской собственности в безвозмездное пользование в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы.

Напомним, что законопроект был внесен правительством 12 октября 2012 года и принят в первом чтении 24 октября. К рассмотрению законопроекта во втором чтении поступило 18 поправок, восемь из которых отклонены.