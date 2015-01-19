Новогодние каникулы предлагают сократить до пяти дней

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Новогодние каникулы могут сократить, а также отменить перенос выпадающих на выходные праздничных дней. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Так, новогодние каникулы предлагается сократить на три дня. В то же время увеличится на три дня продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска с 28 до 31 дня.

В этом году из 365 календарных дней рабочими являются только 247, а остальные 118 дней - выходные и праздничные дни. Новогодние каникулы длились в этом году 11 дней - нерабочим считался период с 1 по 8 января, а дни, выпадающие на выходные, перенесены на последующие будни.

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Кроме того, 4 января (воскресенье) перенесено на понедельник, 4 мая. Таким образом состоятся в этом году и майские каникулы - 4 дня на Первомай и еще три - на День Победы.

"Синхронный уход граждан России почти в полумесячный отдых наносит серьезный ущерб отечественной экономике, размер которого, по оценкам экспертов, может достигать триллиона рублей, или 1-1,5 процента ВВП", - говорится в пояснительной записке.

Гражданам предлагается самим выбирать приемлемое для них время отдыха, расширив продолжительность отпуска работников, который может быть использован и в период с 4 по 6 и 8 января, что не создаст дополнительных неудобств для тех россиян, которые за 10 лет привыкли к длительным новогодним выходным.