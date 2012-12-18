Законопроект "Об образовании" принят Госдумой во втором чтении

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект "Об образовании". Документ содержит поправки об обучении на государственном языке с возможностью получения образования на языках национальных республик.

О данных поправках рассказал член профильного комитета, экс-глава Рособразования Григорий Балыхин, сообщает РИА Новости.

Добавим, что согласно документу, школьная форма будет вводиться по решению администрации образовательных учреждений. Кроме того, сельские школы не смогут закрыть без учета мнения местных жителей.

Напомним, что подготовленный Минобрнауки законопроект "Об образовании РФ" должен заменить действующие законы "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Первый был принят в 1992 году, второй – в 1996-м.