Депутатов нужно ограничить во внесении популистских законопроектов - эксперт

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Депутатов Госдумы необходимо ограничить во внесении популистских и бессмысленных законопроектов. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

"В 104-й статье конституции прописаны субъекты законодательной инициативы, в том числе правительство, президент, конституционный суд и т.д. Каждый из них может внести законопроект в рамках очень жесткой процедуры, особенно правительство. Жесткая процедура и у верховного суда. Только депутаты не ограничены ничем, и они иногда пользуются свои субъективным восприятием ситуации, а иногда вносят заведомо популистские законы", - пояснила она.

