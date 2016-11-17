Форма поиска по сайту

17 ноября 2016, 15:50

Политика

Депутатов нужно ограничить во внесении популистских законопроектов - эксперт

Депутатов Госдумы необходимо ограничить во внесении популистских и бессмысленных законопроектов. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

"В 104-й статье конституции прописаны субъекты законодательной инициативы, в том числе правительство, президент, конституционный суд и т.д. Каждый из них может внести законопроект в рамках очень жесткой процедуры, особенно правительство. Жесткая процедура и у верховного суда. Только депутаты не ограничены ничем, и они иногда пользуются свои субъективным восприятием ситуации, а иногда вносят заведомо популистские законы", - пояснила она.

Выборы в Государственную думу в этом году прошли по смешанной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам. Партиям для попадания в Думу необходимо было преодолеть 5-процентный барьер, кандидатам в округах достаточно было получить относительное большинство голосов.

"Единая Россия" набрала 54,2 процента голосов, КПРФ – 13,34, ЛДПР – 13,14, "Справедливая Россия" – 6,22. Другие партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

