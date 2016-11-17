Депутатов нужно ограничить во внесении популистских законопроектов - эксперт

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Депутатов Госдумы необходимо ограничить во внесении популистских и бессмысленных законопроектов. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
"В 104-й статье конституции прописаны субъекты законодательной инициативы, в том числе правительство, президент, конституционный суд и т.д. Каждый из них может внести законопроект в рамках очень жесткой процедуры, особенно правительство. Жесткая процедура и у верховного суда. Только депутаты не ограничены ничем, и они иногда пользуются свои субъективным восприятием ситуации, а иногда вносят заведомо популистские законы", - пояснила она.
"Единая Россия" набрала 54,2 процента голосов, КПРФ – 13,34, ЛДПР – 13,14, "Справедливая Россия" – 6,22. Другие партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.