Алкогольное опьянение могут признать отягчающим обстоятельством

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Согласно тексту законопроекта, судья в зависимости от характера и степени опасности преступления может признать отягчающим обстоятельством его совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По мнению первого замглавы руководителя "Единой России" в Госдуме Вячеслава Тимченко, "принятие этого законопроекта в комплексе с другими мерами по борьбе с "зеленым змием" будет иметь важное значение для профилактики и предупреждения преступлений, совершаемых на почве пьянства".

Слова парламентария подтверждает и статистика: в 2010 году было совершено 237,2 тысячи "пьяных" преступлений, в 2011 – 263,3, а в 2012 – 314,7 тысячи. Кроме того, 80% убийств совершается в нетрезвом состоянии, сообщается на сайте "Единой России".