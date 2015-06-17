Госдума предлагает отменить регистрацию антикварного оружия

Фото: M24.ru

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, разрешающий не регистрировать в органах внутренних дел антикварное оружие, сообщает Агентство "Москва".

"Законопроектом предлагается определить, что приобретение старинного (антикварного) оружия, копий старинного (антикварного) оружия, реплик старинного (антикварного) оружия, в том числе холодного оружия, имеющего культурную ценность, спортивного и охотничьего холодного клинкового оружия не подлежит лицензированию и регистрации в органах внутренних дел", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, оружие, "имеющее культурную ценность, а также копии старинного оружия и реплики старинного оружия" будут проходить государственную экспертизу.

Также вводится и штраф за нарушение правил коллекционирования оружия и патронов. Для граждан он составляет от одной до пяти тысяч рублей, а для юрлиц – от 10 до 100 тысяч рублей. Предусматривается и конфискация.

Ранее M24.ru сообщало, что полиция закупила терминалы для запуска электронной очереди по выдаче лицензий на оружие. Об этом рассказал начальник отдела в департаменте информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ Михаил Прохоров.

Напомним, чтобы получить лицензию на огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть травматику или газовое оружие, нужно предъявить медицинскую справку, выписки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Также нужен документ от участкового о том, что оружие будет храниться в сейфе или обитом железом ящике, куда не смогут попасть третьи лица.

Для получения лицензии на охотничьи ружья, дополнительно нужна копия охотничьего билета. Через пять лет владения ружьем собственник имеет право ходатайствовать о получении винтовки. Документы необходимо принести в лицензионно-разрешительный отдел МВД или отправить их сканированные копии через портал госуслуг.

Получать лицензию, однако, нужно лично. Она выдается на пять лет, после чего ее необходимо продлить.