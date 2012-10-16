Госдума не разрешила оформлять ОСАГО без привязки к автомобилю

Фото: ИТАР-ТАСС

На пленарном заседании, прошедшем в Государственной Думе 16 октября, депутаты отклонили законопроект, разрешающий автолюбителям оформлять полис ОСАГО без привязки к конкретному автомобилю.

Как сообщает РИА Новости, проект закона был внесен на рассмотрение депутатами фракции ЛДПР. Помимо упрощения оформления, такие меры должны снизить стоимость полиса.

Однако профильный комитет Госдумы заявил, что инициатива не согласуется с международными системами страхования. Кроме того, подобные меры могут увеличить стоимость полиса в тех случаях, когда одним автомобилем управляют несколько человек.

Один из авторов закона заявил, что готов повторно внести его на рассмотрение с учетом всех замечаний профильного комитета.