15 апреля 2013, 20:50

Политика

Госдума отказалась от уголовной статьи за оскорбление чувств верующих

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из авторов законопроекта о защите чувств верующих - председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов – предложил отказаться от введения новой статьи Уголовного кодекса, "чтобы не создавать конкурирующих законодательных норм и ужесточить ответственность по уже существующим нормам УК".

По его словам, сейчас идет подготовка законопроекта ко второму чтению, сообщает пресс-служба Госдумы. В ходе заседания с представителями непарламентских партий он также сообщил, что в законодательстве европейских стран за аналогичные преступления предусмотрено суровое уголовное наказание и крупные денежные штрафы.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о защите чувств верующих. По нему за оскорбление религиозных убеждений предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет или штрафы на сумму до 500 тысяч рублей. Инициатива изменить законодательство появилась после скандального перфоманса панк-группы Pussy Riot.

