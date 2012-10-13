Единороссы хотят приравнять сбежавших с места ДТП водителей к пьяным

Фото: ИТАР-ТАСС

Партия "Единая Россия" предлагает увеличить срок заключения для пьяных водителей, виновных в ДТП, где погибли люди, а сбежавших с места аварии виновников считать находившимися за рулем в нетрезвом виде.

"Мы предлагаем приравнять случаи оставления места аварии, где пострадали или погибли люди, к состоянию алкогольного опьянения водителя", - сообщил РИА Новости депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

За ДТП с участием пьяного водителя, в котором погибли два и более людей, единороссы предлагают отправлять виновника за решетку сроком на 20 лет. Действующий закон устанавливает максимальную планку для таких случаев в девять лет лишения свободы.

Лысаков отметил, что новый законопроект предполагает разделение водителей, которые скрываются с места ДТП, на категории. Если авария несерьезна, машины получили незначительные повреждения и никто не пострадал, а водитель вынужден был уехать по срочным делам и оставил все свои данные, то его предлагается штрафовать.

Водителям, которые уедут с места ДТП, не останавливаясь, грозят более серьезные меры наказания.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 октября в автомобильной аварии погибла актриса и телеведущая Марина Голуб. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В ночь с пятницы на субботу он разместил в Интернете видеообращение, в котором объяснил бегство с места аварии состоянием шока после случившегося. Водитель, 31-летний москвич Алексей Русаков, по-прежнему находится в розыске.