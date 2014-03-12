Закон об общественной палате Москвы принят в окончательном чтении

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли в окончательном чтении изменения в городской закон об общественной палате Москвы. Поправки, внесенные КПРФ, были отклонены.

В частности, законопроект направлен на обеспечение проведения общественной палатой Москвы независимой общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов столицы, регулирующих правоотношения в сфере благоустройства и услуг ЖКХ, и имеющих значение при установлении подлежащих государственному регулированию цен на эти услуги.

Результаты экспертиз, проведенных общественной палатой, будут учитываться Мосгордумой и правительством столицы при принятии решений.