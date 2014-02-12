Мосгордума поддержала поправки в закон о местном самоуправлении

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы одобрили поправки к закону об общих принципах организации местного самоуправления в России.

Если закон вступит в силу, то граждане смогут обжаловать в суде решения об увольнении с должности главы муниципального образования по инициативе представительного органа территории. На обжалование дается 10 дней, за такой же период времени суд обязан рассмотреть дело и вынести решение, отметила депутат Мосгордумы Татьяна Портнова.

Также разработчики предлагают не назначать досрочные выборы в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета. В свою очередь, представительный орган муниципального образования не имеет права принимать решение об избрании нового главы до вступления в силу судебного решения. Такая норма закрепит возможность восстановления в правах отправленного в отставку руководителя муниципалитета.