Судимым за тяжкие преступления запретят приобретать оружие

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести запрет на продажу оружия тем, кто имел судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления, даже если судимость снята или погашена.

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, законопроект конкретизирует сроки запрета на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом гражданам, совершившим ряд правонарушений, связанных с оборотом оружия, в том числе правил охоты, коллекционирования, хранения, ношения, применения.

Кроме того, законодатели предлагают не выдавать лицензию на приобретение оружия тем, кто повторно в течение года совершил административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность.

Также запрет распространяется на граждан, которые совершили правонарушения в области незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ или потребляли их без назначения врача.

Законопроект уточняет норму, касающуюся права спортсменов приобретать спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом. Перечень видов спорта, занятие которыми дает право на приобретение такого оружия, устанавливается из видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр.