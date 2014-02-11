Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 11:55

Политика

Правительство рассмотрит законопроект об акционировании "Почты России"

ИТАР-ТАСС

Минкомсвязи внесло в правительство законопроект об акционировании ФГУП "Почта России", говорится в пресс-релизе министерства.

Основной целью законопроекта станет максимально быстрое преобразование предприятия в открытое акционерное общество, полностью принадлежащее Российской Федерации. Это позволит создать оптимальные условия для эффективной деятельности предприятия и осуществить модернизацию объектов почтовой связи, тем самым повысив его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.

"В настоящее время на предприятии происходит инвентаризация всех имеющихся объектов. Акционирование сделает предприятие значительно более привлекательным для инвесторов. В будущем мы рассматриваем варианты как привлечения на предприятие стратегических инвесторов, так и предоставление возможности стать собственниками "Почты России" обычным гражданам", - пояснил замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

Он отметил, что акционирование может занять не менее полутора лет.

