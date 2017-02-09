Защита информаторов может привести к экстремизму со стороны подчиненных

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Защита информаторов, сообщивших о фактах коррупции на работе, может привести к злоупотреблениям со стороны подчиненных. Об этом в эфире "Москвы FM" рассказал экономический обозреватель радиостанции Денис Елаховский.

"Это больше похоже на бюрократию. От появления закона количество сообщений о коррупции радикально не вырастет. К тому же, если человеку гарантируют, что он расскажет про воровство начальника и его не уволят в течение трех лет и не будут снижать зарплату, это может привести к экстремизму со стороны подчиненных", – пояснил он.

Как пишет "Коммерсантъ", законопроект о защите информаторов, сообщивших о фактах коррупции, разработали в Минтруде. Согласно поправкам, сведения о заявителях будут конфиденциальными, сами граждане будут защищены от увольнения на трехлетний срок, а также получат возможность пользоваться бесплатной юридической помощью.