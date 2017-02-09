Форма поиска по сайту

09 февраля 2017, 14:57

Политика

Защита информаторов может привести к экстремизму со стороны подчиненных

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Защита информаторов, сообщивших о фактах коррупции на работе, может привести к злоупотреблениям со стороны подчиненных. Об этом в эфире "Москвы FM" рассказал экономический обозреватель радиостанции Денис Елаховский.

"Это больше похоже на бюрократию. От появления закона количество сообщений о коррупции радикально не вырастет. К тому же, если человеку гарантируют, что он расскажет про воровство начальника и его не уволят в течение трех лет и не будут снижать зарплату, это может привести к экстремизму со стороны подчиненных", – пояснил он.

Минтруд предложил защищать сообщивших о коррупции граждан


Как пишет "Коммерсантъ", законопроект о защите информаторов, сообщивших о фактах коррупции, разработали в Минтруде. Согласно поправкам, сведения о заявителях будут конфиденциальными, сами граждане будут защищены от увольнения на трехлетний срок, а также получат возможность пользоваться бесплатной юридической помощью.

В Госдуме предлагают ввести реестр госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию. В список могут попасть госчиновники, муниципальные служащие, работники Следственного комитета, Генпрокуратуры, Центробанка, МВД, военнослужащие и сотрудники таможни.

Список утративших доверие чиновников собираются разместить на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров.

законопроекты коррупция законы взятки

