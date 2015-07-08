Мосгордума разрешила муниципальным органам власти контролировать капремонт

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мосгордума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий органы местного самоуправления полномочиями по контролю за проведением капремонта. Соответствующее решение было принято на заседании Думы во вторник, сообщает Агентство "Москва".

Это касается только капитального ремонта, финансирующегося полностью за счет бюджетных средств.

Некоторые парламентарии настаивают на том, что органы местного самоуправления должны контролировать и проведение ремонта, где часть средств - бюджетная, а часть - частные средства.

Капремонт профинансируют собственники домов

Плата за капитальный ремонт домов введена в столице с 1 июля. Размер взноса в этом году составляет 15 рублей за квадратный метр площади помещения. Собственники жилья должны были до 1 июня решить, на какой именно счет – своего дома или городского фонда капремонта – они будут перечислять средства. Жители около 2,6 тысячи домов выбрали спецсчета.

Для малообеспеченных граждан предусмотрены субсидии на уплату соответствующих взносов. Около 2,6 миллиона москвичей могут воспользоваться льготами.

Власти окажут поддержку горожанам на 6 миллиардов рублей. В столице действует самый низкий в стране предельно допустимый уровень расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи – 10 процентов.

Для получения льготы владельцам квартир необходимо обратиться в Городской центр жилищных субсидий и написать заявление. Подробную информацию о субсидиях и льготах на оплату жилищных услуг, а также условия их предоставления можно узнать на специальном сайте или по телефону "горячей линии" Городского центра жилищных субсидий города Москвы: (495) 530-20-81.

Программа капитального ремонта: