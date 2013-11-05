Комиссия Мосгордумы одобрила законопроект об отзыве бюджета мэром

Бюджетно-финансовая комиссия Мосгордумы одобрила законопроект, позволяющий мэру Москвы отзывать проект городского бюджета из парламента до принятия его в третьем чтении.
Члены комиссии решили рекомендовать столичной Думе рассмотреть проект закона в первом чтении на одном из пленарных заседаний.
Напомним, что ранее законопроект был внесен в Мосгордуму Сергеем Собяниным. Им предлагается закрепить нормы, позволяющие мэру Москвы или по его поручению редактору проекта в официальном порядке отозвать законопроект о бюджете города до его окончательного принятия.
В данный момент законодательство не позволяет отозвать проект закона о бюджете города, который уже принят к рассмотрению.
При этом вновь внесенный проект бюджета предлагается рассматривать в первоочередном порядке.
