05 ноября 2013, 12:34

Политика

Комиссия Мосгордумы одобрила законопроект об отзыве бюджета мэром

Бюджетно-финансовая комиссия Мосгордумы одобрила законопроект, позволяющий мэру Москвы отзывать проект городского бюджета из парламента до принятия его в третьем чтении.

Члены комиссии решили рекомендовать столичной Думе рассмотреть проект закона в первом чтении на одном из пленарных заседаний.

Напомним, что ранее законопроект был внесен в Мосгордуму Сергеем Собяниным. Им предлагается закрепить нормы, позволяющие мэру Москвы или по его поручению редактору проекта в официальном порядке отозвать законопроект о бюджете города до его окончательного принятия.

В данный момент законодательство не позволяет отозвать проект закона о бюджете города, который уже принят к рассмотрению.

При этом вновь внесенный проект бюджета предлагается рассматривать в первоочередном порядке.

законопроекты Мосгордума законы бюджет комиссия мэр

