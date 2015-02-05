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Свежая пресса

05 февраля 2015, 10:51

Сегодня в СМИ: Бесплатная приватизация и "заморозка" пенсий

законопроекты Госдума приватизация пенсии иномарки ботанический сад свежая пресса КоАП

Фото: M24.ru

Бесплатная приватизация закончится 1 марта

Бесплатно приватизировать квартиру можно будет до 1 марта, пишет "Российская газета".

После этой даты жильцам предложат выбор - получить квартиру по договору соцнайма или взять в собственность бесплатно. Соответствующий закон рассмотрят в Госдуме.

В Госдуме предлагают другой принцип подхода к наказаниям в КоАП

Новая редакция Кодекса об административных правонарушений, закон о которой рассмотрят в Государственной Думе, предлагает ввести принцип презумпции невиновности: лицо не обязано доказывать свою невиновность, а сомнения толкуются в его пользу.

Кроме того, от разорительных штрафов можно будет освобождать, а сами нарушения будут разбиты на три категории, сообщает "Российская газета".

Накопительную часть пенсии "заморозят" еще на год

Накопительную часть пенсии могут не "разморозить" в 2016 году, если финансовая ситуация в стране будет сложной, пишет "Российская газета".

Такая пенсия пойдет в счет страховой и добавит ее хозяину баллы, от числа которых в будущем будут зависеть выплаты.

Меняется схема продаж иномарок в России

Иностранные автоконцерны меняют механизмы продаж в России. Например, Mazda теперь поставляет импортные модели только по предзаказу, пишет "Коммерсантъ".

Эксперты считают, что это приведет к резкому снижению продаж импортных машин. При этом специалисты жду общего падения рынка уже в феврале.

Экс-владелец "Моего банка" расплатился со всеми долгами

Экс-глава обанкротившегося "Моего банка" Глеб Фетисов выделил средства для полной расплаты со всеми кредиторами, сообщает "Коммерсантъ".

Всего он передал более 14 миллиардов рублей, и свои деньги теперь смогут полностью вернуть почти 3 тысячи граждан и 400 юридических лиц.

В Ботаническом саду появится новая оранжерея

В Ботаническом саду после 20-летней стройки появится новая оранжерея, пишет "Московский комсомолец".

Москва предоставит саду субсидию, в обмен на которую учреждение будет проводить полезную для города и москвичей научную работу.

Владимир Путин вернул в регионы отмененные электрички

Владимир Путин раскритиковал идею отменить электрички в некоторых регионах страны, пишет "Коммерсантъ".

По мнению экспертов, теперь предстоит решить вопросы финансирования: до этого момента пригородное железнодорожное сообщение обеспечивалось благодаря дотациям из бюджета.

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