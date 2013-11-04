Запрет на выезд детей за рубеж передадут в компетенцию судов

Суды смогут запрещать детям выезжать за границу

Запрет на выезд детей за рубеж могут передать на рассмотрение судов. С этой инициативой выступила Федеральная миграционная служба.

Соответствующий законопроект размещен на портале раскрытия информации о подготовке нормативных актов, сообщает телеканал "Москва 24".

На подобные изменения законотворцы пошли, желая изменить ситуацию, когда один из родителей ребенка, находящихся в разводе, запрещает сыну или дочери выезд за границу, пытаясь "насолить" бывшей супруге или экс-супругу.

Сейчас в России один из родителей ребенка имеет право не согласиться отпустить его за границу. Решения по таким заявлениям принимают ФМС, МИД и ФСБ. Другой родитель может обжаловать решение в суде, но постфактум, когда ребенку уже запрещено выезжать за границу.

Получение разрешения зачастую затягивается. Чтобы избежать этой ситуации, ФМС предложила возложить решение о запрете на выезд детей за границу на суды. Таким образом, суд станет первой и единственной инстанцией в этом вопросе.