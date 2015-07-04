В Госдуму внесли законопроект о применении оружия сотрудниками ФСБ

Фото: ТАСС

Сенаторы Виктор Озеров, Владимир Джабаров и Николай Федоряк внесли в Госдуму законопроект, уточняющий порядок применения оружия сотрудниками ФСБ. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Предполагается, что сотрудник ФСБ должен предупреждать лиц, в отношении которых он собирается применить оружие, что является сотрудником спецслужб.

При этом выполнение этого пункта не обязательно в том случае, если "промедление создаст непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан", а также если сотрудник спецслужб отражает атаку на объекты, спецгрузы и транспортные средства органов ФСБ.

Сотрудникам спецслужбы предлагается запретить открывать огонь по женщинам, инвалидам и несовершеннолетним.

Кроме того, законопроектом регламентируются правила публикации личной информации в соцсетях. Сотрудники ФСБ имеют право размещать личную информацию в соцсетях, но только в порядке, "определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности"

Авторы законопроекта отмечают, что сегодня эти сферы никак не регулируются. Законопроект сенаторов был внесен в Госдуму вечером 3 июля, в последний день весенней сессии парламента.

Напомним, 2 июля стало известно, что группа депутатов Госдумы от всех фракций внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, существенно расширяющий полномочия полиции.

Поправки в закон о полиции разрешат правоохранителям в некоторых случаях открывать огонь в людных местах. В частности, если это необходимо для освобождения заложников, предотвращения терактов или защиты от нападения на важные объекты и госучреждения.

Закон запрещает стрелять на поражение по женщинам, инвалидам и несовершеннолетним. В новой редакции запрет будет распространяться только на женщин "с видимыми признаками беременности". Депутаты также предлагают ввести "презумпцию доверия" сотрудникам полиции.