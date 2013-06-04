Депутатов и чиновников предлагают проверять на наркотики

Депутатов и чиновников будут внепланово проверять на наркотики

Проверять на наркотики вслед за детьми предлагают депутатов и чиновников. Новый законопроект предполагает, как плановые, так и внеплановые тесты.

Парламентариев и госслужащих, уличенных в употреблении запрещенных веществ, предлагается увольнять или лишать полномочий. В правительстве считают, что проект нуждается в дополнительном обосновании, но документ был все же внесен на рассмотрение в Госдуму.

Эксперты, в свою очередь, заявляют, что законопроект повторяет уже существующие нормы. Новые сотрудники госструктур уже сейчас проходят медосмотр.