Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня 2013, 12:42

Политика

Депутатов и чиновников предлагают проверять на наркотики

Депутатов и чиновников будут внепланово проверять на наркотики

Проверять на наркотики вслед за детьми предлагают депутатов и чиновников. Новый законопроект предполагает, как плановые, так и внеплановые тесты.

Парламентариев и госслужащих, уличенных в употреблении запрещенных веществ, предлагается увольнять или лишать полномочий. В правительстве считают, что проект нуждается в дополнительном обосновании, но документ был все же внесен на рассмотрение в Госдуму.

Эксперты, в свою очередь, заявляют, что законопроект повторяет уже существующие нормы. Новые сотрудники госструктур уже сейчас проходят медосмотр.

законопроекты чиновники законы наркотики депутаты тестирование

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика