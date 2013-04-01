Предпринимателям разрешат приватизировать помещения до 1 тыс. кв. м

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы намерены разрешить представителям малого и среднего бизнеса приватизировать помещения площадью до 1 тысячи квадратных метров. Соответствующий законопроект рассмотрела комиссия по государственной собственности и землепользованию.

В настоящее время предприниматели имеют право выкупа арендуемой недвижимости площадью не более 300 квадратных метров. При этом рассрочка оплаты не может превышать одного года. Поправки в закон предлагают не только повышение предельного значения площади, но и увеличение рассрочки до трех лет, сообщает пресс-служба городского парламента.

По мнению депутатов, инициатива должна поддержать развитие малого и среднего бизнеса столицы. Тем более, что в разработке сейчас находится более двух тысяч предложений о приватизации от предпринимателей.

При этом, поддержав законопроект, парламентарии высказали ряд рекомендаций. В частности, они обратили внимание на необходимость сохранить социально значимые магазины, особенно в центре Москвы – во время приватизации в 1990-х годах город потерял немалую часть таких магазинов. Депутаты отметили, что для этих торговых объектов будут сохранены льготные ставки арендной платы.