Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля 2013, 14:30

Политика

Предпринимателям разрешат приватизировать помещения до 1 тыс. кв. м

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы намерены разрешить представителям малого и среднего бизнеса приватизировать помещения площадью до 1 тысячи квадратных метров. Соответствующий законопроект рассмотрела комиссия по государственной собственности и землепользованию.

В настоящее время предприниматели имеют право выкупа арендуемой недвижимости площадью не более 300 квадратных метров. При этом рассрочка оплаты не может превышать одного года. Поправки в закон предлагают не только повышение предельного значения площади, но и увеличение рассрочки до трех лет, сообщает пресс-служба городского парламента.

По мнению депутатов, инициатива должна поддержать развитие малого и среднего бизнеса столицы. Тем более, что в разработке сейчас находится более двух тысяч предложений о приватизации от предпринимателей.

При этом, поддержав законопроект, парламентарии высказали ряд рекомендаций. В частности, они обратили внимание на необходимость сохранить социально значимые магазины, особенно в центре Москвы – во время приватизации в 1990-х годах город потерял немалую часть таких магазинов. Депутаты отметили, что для этих торговых объектов будут сохранены льготные ставки арендной платы.

Сайты по теме


законопроекты приватизация предприниматели

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика