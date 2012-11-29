Турция меняет правила въезда туристов с Нового года

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 января 2013 года турецкие власти не будут пускать в страну туристов, в чьих паспортах не осталось свободного места для штампа о въезде. Россиянам придется заранее озаботиться сменой заграничного паспорта перед поездкой.

Сейчас для въезда в Турцию достаточно предъявить в аэропорту загранпаспорт, в случае если в нем нет места для штампа, туристу выдается бланк въезда-выезда, на котором и ставятся необходимые печати.

Турист обязан носить этот бланк с собой, а при выезде из страны сдать его, пишет "Российская газета".

Однако с 2013 года любой прилетевший в Турцию иностранец, в загранпаспорте которого не окажется чистых страниц для штампа, будет отправлен обратно.

Напомним, за 9 месяцев этого года Турцию посетили более 3 миллионов россиян. Эта страна занимает первое место по предпочтениям среди наших соотечественников.