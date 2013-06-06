Загранпаспорта с отпечатками пальцев начнут выдавать с июля

Электронный паспорт можно будет получить в любом отделении ФМС

С 1 июля этого года любой россиянин сможет получить загранпаспорт с отпечатками пальцев. Это будет делаться на добровольной основе, заявил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук на 13-ом заседании Совета руководителей миграционных органов СНГ.

"Такие паспорта будут выпускаться пока в пилотном режиме. Гражданин сможет сам выбрать, хочет ли он получать документ с оставлением отпечатков двух пальцев. Эти данные будут занесены в электронный носитель информации загранпаспорта", - сказал он.

Аркадий Трачук также подчеркнул, что отпечатки пальцев будут переданы в базы данных пограничных служб, что позволит значительно упростить процедуру идентификации владельца документа.

Глава Госзнака отметил, что уже в конце 2013 года будет выпущено порядка 1 миллиона таких паспортов. Всего в год планируется выпускать более 7 миллионов биометрических паспортов с отпечатками.

Екатерина Карачева