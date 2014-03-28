Движение поездов на Павелецком направлении полностью восстановлено

Движение электропоездов на Павелецком направлении Московской железной дороги восстановлено в полном объеме, сообщили в пресс-службе МЖД.
"Пригородный поезд, который был остановлен по техническим причинам на станции "Бирюлево", был оперативно отбуксирован в депо", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что благодаря оперативным мерам удалось избежать серьезных задержек в графике движения.
Напомним, что в 05.59 на станции "Бирюлево" по техническим причинам остановился электропоезд №6401, следующий до станции "Барыбино". Для движения использовались только два пути из трех этого участка.
