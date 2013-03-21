Форма поиска по сайту

21 марта 2013, 18:35

Транспорт

Задержки и отмены рейсов обошлись "Аэроэкспрессу" в 340 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 340 тысяч рублей выплатила компания "Аэроэкспресс" в качестве компенсаций за задержки поездов 21 марта. В течение дня билеты вернули 121 человек. Кроме того, компания взяла на себя обязательства компенсировать стоимость авиабилетов опоздавшим пассажирам.

Напомним, сбой в движении аэроэроэкспрессов произошел утром 21 марта из-за повреждения кабеля на станции Космос. В течение дня были задержаны 14 и отменены 4 поезда, сообщает пресс-служба компании.

В 15.30 график движения нормализовался. В настоящее время аэроэкспрессы курсируют по расписанию.

