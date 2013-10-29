Форма поиска по сайту

29 октября 2013, 16:41

Происшествия

Пассажиров поезда "Москва–Тында" эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за ложного сообщения о бомбе эвакуировали пассажиров поезда, следовавшего из Москвы в Тынду. Женщину, заявившую о том, что в поезде якобы находится террорист, уже задержали, сообщает пресс-служба МВД России.

В момент поступления сообщения о взрывном устройстве поезд находился на станции "Томск-1". Сотрудники полиции и РЖД эвакуировали как пассажиров поезда, так и всех, кто находился в здании вокзала. Обследовавшие состав специалисты, однако, не обнаружили бомбы.

Задержанная правоохранительными органами женщина призналась, что позвонила в полицию, так как хотела задержать отправление поезда. "Днем раньше она поссорилась со своим гражданским супругом, и он ушел из дома. Женщина предположила, что он сел в этот поезд. Она решила вернуть сожителя любым способом", - пояснили в МВД.

На настоящий момент в отношении передавшей ложное сообщение о бомбе женщины возбуждено уголовное дело.

задержания поезда ложные сообщения чп

