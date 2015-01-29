Строители оборвали высоковольтные провода в ходе незаконных работ

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В столице задержаны двое нарушителей, которые проводили незаконные строительные работы вблизи от линии электропередач. Мужчины задели провода, что привело к отключению электроснабжения на северо-западе города, сообщает пресс-служба МОЭСК.

Москвичи сбоя не заметили - электричество было подано по резервной схеме. Однако без света могли остаться более 30 тысяч человек, а также несколько роддомов, больниц и школ.

Вскоре выяснилось, что причиной аварии стали незаконные строительные работы в Химках на улице Бусиновская Горка. По "горячим следам" удалось задержать виновников - двух граждан Таджикистана. Один из них, управляя краном, оборвал высоковольтные провода. По счастливой случайности оба рабочих остались живы.

В МОЭСК отметили, что это не единичный случай. 20 января похожий инцидент произошел на улице Борисовские пруды. Двое рабочих откопали высоковольтный кабель. В результате один из них погиб, а второй был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Компаниям, которые без разрешения вели строительные работы вблизи от линий электропередач, придется ответить перед судом.