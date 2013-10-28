Полицейские задержали на рынке "Садовод" около тысячи человек

Сотрудники полиции в ходе рейда на рынке "Садовод" задержали около тысячи человек. Кроме того, там была обнаружена партия контрафактной продукции.
По сообщению телеканала "Москва 24", на рынке была найдена поддельная парфюмерия и джинсы. Во время проведения рейда на дороге вблизи рынка "Садовод" образовалась большая пробка.
Напомним, утром 28 октября правоохранительные органы провели рейд на рынке, расположенном на МКАД. Он прошел в рамках мероприятий по декриминализации торговых площадок.
Полиция проверяла документы у торговцев, устанавливала легальность их нахождения в России и причастность к ранее совершенным преступлениям.