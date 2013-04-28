Полиция задержала 19 болельщиков на матче "Локомотив" - "Ростов"

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские во время матча Чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" - "Ростов" задержали 19 болельщиков.

"Всего в ходе проведения мероприятия за различные правонарушения на стадионе "Локомотив" и прилегающей территории были задержаны и привлечены к административной ответственности 19 человек", – сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка.

Среди допущенных нарушений – появление в общественных местах в состоянии опьянения, распитие спиртного в общественных местах и мелкое хулиганство. Всех задержанных отпустили после составления протоколов.

"Локомотив" на домашней арене победил "Ростов" со счетом 3:1.