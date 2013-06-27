В Москве пресекли сходку "воров в законе"

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция провела в Москве операцию "Заслон-1", в рамках которой была пресечена сходка так называемых воров в законе. Встреча должна была пройти в одном из ресторанов на Ленинском проспекте.

Оперативники получили информацию о готовящейся встрече лидеров преступного мира заранее. На сходке должны были обсуждаться вопросы передела "сфер влияния" и "коронации" новых претендентов на "воровской" статус, сообщает пресс-служба МВД России.

Задержанных доставили в ближайший отдел полиции для проверки на причастность к преступлениям, совершенным в России.

Отметим, что в конце января 2013 года в Одинцовском районе Московской области при похожих обстоятельствах были задержаны четверо "воров в законе". Всего за первое полугодие было задержано 12 преступных авторитетов.