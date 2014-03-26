На подмосковной стройке задержали более 100 мигрантов

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Подмосковные полицейские в ходе рейда на территории строящегося завода задержали более 100 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Проживали приезжие у стройки, где возводится эко-город "Новое Ступино". В мероприятии были задействованы около 100 сотрудников правоохранительных органов.

В результате в дежурную часть доставили 130 иностранцев, информация о которых есть в базе ОМВД. Один их приезжих находился в федеральном розыске. Всех задержанных проверили на причастность к ранее совершенным преступлениям.