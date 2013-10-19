Массовая драка пресечена в Люберцах, задержаны 78 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне в подмосковных Люберцах удалось пресечь массовую драку. В результате операции задержаны 78 человек, 60 из них несовершеннолетние.

Информацию о готовящемся правонарушении правоохранители получили заранее. В отделения полиции прибыли психологи и социальные педагоги, которым поручили провести работу с нарушителями.

В отношении родителей двух несовершеннолетних составлены административные протоколы. Их дети находились в нетрезвом состоянии. 20 протоколов составлено на 18 взрослых, задержанных вместе с несовершеннолетними, сообщает "Интерфакс".

Добавим, что полицейские установили предполагаемого организатора драки, информацию о подготовке к которой он распространял в Сети.