19 мая 2013, 11:45

Происшествия

Полицейский пострадал при задержании грабителя в ЗАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Майор московской полиции получил ранение при задержании грабителя. Начата проверка. Об этом M24.ru сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

Он также отметил, что и в отношении полицейского проводится служебная проверка, так как майор из своего травматического пистолета ранил злоумышленника во время задержания. Грабитель госпитализирован.


По данным собеседника, инцидент произошел 16 мая в 23.55 на площади Киевского вокзала, 2. При задержании подозреваемого в совершении грабежа - рабочего ООО "Социальная инициатива" - тот оказал сопротивление сотруднику линейного отдела полиции на станции Москва-Киевская и попытался скрыться.

Сотрудник полиции после предупредительного выстрела из зарегистрированного травматического пистолета ранил правонарушителя в спину.


По данному инциденту начаты проверки, по результатам которых будет принято решение.

