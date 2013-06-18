Трижды провалившийся на экзамене в ГАИ попался на взятке инспектору

Автолюбитель, не сумевший сдать экзамен по ПДД, попытался подкупить экзаменатора.

Как сообщает московское ГИБДД, поселившийся в Москве 22-летний уроженец Киргизии уже дважды сдавал экзамен на знание правил дорожного движения, и оба раза неудачно. Третья попытка стала такой же провальной – молодой человек неправильно ответил на 12 вопросов из двадцати и, отчаявшись получить водительские права законным путём, предложил инспектору "решить вопрос за денежное вознаграждение".

Когда сотрудник ГИБДД отказался, гражданин попытался подкупить его снова, вложив 10 тысяч рублей в свой паспорт. Но он был задержан и доставлен в УВД по Западному административному округу для принятия процессуального решения.