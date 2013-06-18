Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня 2013, 19:24

Происшествия

Трижды провалившийся на экзамене в ГАИ попался на взятке инспектору

Автолюбитель, не сумевший сдать экзамен по ПДД, попытался подкупить экзаменатора.

Как сообщает московское ГИБДД, поселившийся в Москве 22-летний уроженец Киргизии уже дважды сдавал экзамен на знание правил дорожного движения, и оба раза неудачно. Третья попытка стала такой же провальной – молодой человек неправильно ответил на 12 вопросов из двадцати и, отчаявшись получить водительские права законным путём, предложил инспектору "решить вопрос за денежное вознаграждение".

Когда сотрудник ГИБДД отказался, гражданин попытался подкупить его снова, вложив 10 тысяч рублей в свой паспорт. Но он был задержан и доставлен в УВД по Западному административному округу для принятия процессуального решения.


задержания экзамены взятки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика