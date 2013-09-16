160 нелегалов задержаны в ходе рейда в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники подмосковной полиции в ходе серии рейдов задержали 161 нелегального мигранта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, сотрудники угрозыска установили местонахождение 50 нелегалов в промышленной зоне Солнечногорского района Подмосковья. При поддержке бойцов ОМОН "Зубр" прошла проверка, по итогам который нелегалы были доставлены в отделение.

Кроме того, была обнаружена незаконная мастерская по производству тротуарной плитки.

Еще 131 иностранец был задержан в ходе операции "Антикриминал", которую провели сотрудники МУ МВД России "Люберецкое". 80 из них были доставлены в Лыткаринский отдел полиции, и 31 – в Томилинский, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

Все задержанные были дактилоскопированы и сфотографированы. Девять иностранцев будут выдворены за пределы страны.