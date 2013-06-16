Форма поиска по сайту

Новости

16 июня 2013, 10:26

Происшествия

Задержанный в Стамбуле российский журналист вернулся в Москву

Задержанный в Турции российский журналист вернулся в Москву

Пострадавший в Турции журналист Аркадий Бабченко вернулся в столицу. Ранее турецкие власти настоятельно рекомендовали московскому журналисту покинуть страну в ближайшее время.

Местные полицейские задержали Бабченко на площади Таксим, когда он проводил несанкционированную видеосъемку. Журналист пришлось провести в полицейском участке всю ночь. В генеральном консульстве России в Стамбуле заявили, что Аркадия Бабченко депортировать в итоге не будут. Такое решение вынес прокурор города. Однако позже было объявлено о том, что нахождение журналиста в городе крайне нежелательно.

Добавим, сегодня турецкая полиция разогнала протестующих в стамбульском парке Гези.

задержания Турция сми чп

